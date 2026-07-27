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18:26, 27 июля 2026Спорт

Карпин назвал откровение чемпионата мира — 2026

Тренер сборной России Карпин назвал футболиста Месси откровением чемпионата мира — 2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал для него откровением завершившегося чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что в свои 39 лет Месси продолжает показывать футбол, который недоступен игрокам, находящимся в расцвете сил. «Если вообще кому-либо доступен. Столь высокое место Аргентины — его безусловная заслуга», — посчитал Карпин.

В финале ЧМ сборная Аргентины проиграла Испании со счетом 0:1. Испания забила победный гол в дополнительное время.

Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов чемпионатов мира. По этому показателю 39-летний аргентинец обошел шведского футболиста Гуннара Грена, который вышел на поле в финале ЧМ-1958 в возрасте 37 лет и 241 дня.

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