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22:29, 19 июля 2026Спорт

Месси установил очередной рекорд чемпионатов мира

Аргентинский форвард Месси стал самым возрастным полевым игроком в финалах ЧМ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Аргентинский форвард Лионель Месси установил очередной рекорд чемпионатов мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

39-летний нападающий стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов чемпионатов мира. По этому показателю он обошел шведского футболиста Гуннара Грена, который вышел на поле в финале ЧМ-1958 в возрасте 37 лет и 241 дня.

Помимо того, Месси стал вторым в истории футболистом, который сыграл в трех финалах чемпионатов мира. Первым был бразильский защитник Кафу.

В финале чемпионата мира-2026 играют сборные Испании и Аргентины. Игра проходит в Ист-Рутерфорде, США.

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