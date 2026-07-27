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19:26, 27 июля 2026 (обновлено: 19:30, 27 июля 2026)Наука и техника

Названы способные долететь от Ирана до Украины ракеты

Полковник Баранец: Иран может ударить по Украине ракетами Kheybar Shekan Fattah
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран способен ответить на украинскую атаку на свои торговые корабли. Об этом в колонке для «Комсомольской правды» заявил военный эксперт полковник Виктор Баранец.

Специалист напомнил, что МИД Ирана заявил об атаке Украиной иранских торговых судов в Каспийском и Черных морях и пообещал дать ответ. Эксперт назвал причиной удара по торговым судам стремление выслужиться перед США, но теперь Киев рискует получить реальный ответ.

«Дальности имеющихся в распоряжении Тегерана баллистических ракет достаточного для удара Ирана по Украине», — заметил Баранец. Он заявил, что Иран может ответить с помощью баллистических ракет средней дальности семейства Kheybar Shekan Fattah или Emad/Ghadr, которые могут нанести удар на расстоянии 1450-2000 километров. Также автор признался, что у Тегерана есть и ракеты, способные летать на 4000 километров. «Расстояние, скажем, от ракетной базы Тебриз в Иране до Киева составляет лишь около 1800 километров. До Киева хватит», — подчеркнул колумнист.

Также Баранец считает, что Иран не будет «щепетильно выбирать цели» в украинской столице. Эксперт полагает, что удар могут нанести и по американским базам, которые тайно находятся на Украине. «Скажут ли американцы после этого Зеленскому спасибо?» — задался вопросом Виктор Баранец.

Ранее бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер заявил, что Иран может ударить по украинскому или идущему в украинский порт судну в ответ на атаку Киева. «Подобные провокации могут ускорить открытие нового фронта против Ирана, этого могут хотеть США и Израиль», — заметил Сезер.

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