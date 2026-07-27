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14:15, 27 июля 2026 (обновлено: 14:20, 27 июля 2026)Мир

Украине назвали возможный ответ Ирана за атаку в Каспийском море

Политолог Сезер: Иран может ответить на атаку и нанести удар по судну, идущему на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu via Getty Images

Иран может ударить по украинскому или идущему в украинский порт судну в ответ на атаку Киева. Такое мнение выразил турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер, передает РИА Новости.

«Подобные провокации могут ускорить открытие нового фронта против Ирана, этого могут хотеть США и Израиль. Украина, безусловно, будет пытаться выставить этот удар как успех. Сложно предвидеть, как именно ответит Иран, но в любой момент может быть нанесен ракетный удар по украинскому или идущему в украинский порт судну — в Красном море или у Ормузского пролива», — указал эксперт.

Сезер также обратил внимание на то, что действия Украины демонстрируют ее желание «начать опасную игру в регионе». При этом он отметил, что существует вопрос, делает ли это Киев это по собственной инициативе или «по указке ряда западных стран».

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Запад должен лучше контролировать президента Украины Владимира Зеленского после украинской атаки на иранское торговое судно в Каспийском море.

25 июля Украина ударила по судну Исламской Республики, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.

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