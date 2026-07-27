Гузеева рассказала о рыданиях из-за «нелюдей и тварей»

Ведущая Лариса Гузеева заявила, что нашла на улице выброшенного щенка в другой стране

Ведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала, что нашла на улице щенка, и обругала бросивших его хозяев. Видео об этом она опубликовала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Гузеева опубликовала видео с черным щенком, гуляющим по ее дому. «В общем, не перестаю рыдать. Знаете, вот такую вот заиньку просто нелюди выбросили. Ну, наигрались. *** — это для них мягко сказано. Я даже не знаю, как их назвать. Нелюди и твари», — возмутилась телеведущая.

Актриса пояснила, что собирается найти для щенка новых хозяев. При этом она добавила, что находится в другой стране, и не знает, что ей следует делать с брошенным животным.

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