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20:10, 27 июля 2026 (обновлено: 20:12, 27 июля 2026)Интернет и СМИ

Гузеева рассказала о рыданиях из-за «нелюдей и тварей»

Ведущая Лариса Гузеева заявила, что нашла на улице выброшенного щенка в другой стране
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала, что нашла на улице щенка, и обругала бросивших его хозяев. Видео об этом она опубликовала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Гузеева опубликовала видео с черным щенком, гуляющим по ее дому. «В общем, не перестаю рыдать. Знаете, вот такую вот заиньку просто нелюди выбросили. Ну, наигрались. *** — это для них мягко сказано. Я даже не знаю, как их назвать. Нелюди и твари», — возмутилась телеведущая.

Актриса пояснила, что собирается найти для щенка новых хозяев. При этом она добавила, что находится в другой стране, и не знает, что ей следует делать с брошенным животным.

Ранее блогерша Ида Галич пожаловалась на людей, которые громко слушают музыку в машинах вечером. Блогерша назвала их чертями и пожелала им «переломать ноги».

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