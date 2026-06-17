Ида Галич пожаловалась на мешающих ей «чертей» и пожелала им переломать ноги

Блогерша Ида Галич пожаловалась на людей, громко слушающих музыку в машинах по вечерам

Блогерша Ида Галич пожаловалась на людей, громко слушающих музыку в машинах по вечерам. В своем Telegram-канале она также назвала их чертями.

«Люди, которые слушают громко музыку в машинах и в больших мотоциклах после 22 [часов], вы не крутые. Вы конченые. Ну хоть одна мысль, что могут дети спать, ну должна же прийти в голову. Даже в такую тупорылую. Чтоб вы все ноги себе попереломали. Черти», — возмутилась блогерша.

Галич в шутку добавила, что в следующий раз, когда громкие звуки из машины или мотоцикла разбудят ее годовалого ребенка, она заставит водителей этих транспортных средств заново его укладывать. Кроме того, блогерша предложила лишать прав тех, кто нарушает тишину по вечерам.

Ранее Галич рассказала, что считает Москву лучшим городом для жизни. Блогерша объяснила, что в российской столице комфортно жить благодаря развитой инфраструктуре.