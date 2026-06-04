ПМЭФ-2026. День второй

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18:23, 4 июня 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Ида Галич назвала лучший город мира для жизни

Блогерша Ида Галич назвала Москву лучшим городом для жизни из-за развитой инфраструктуры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Популярная российская блогерша Ида Галич назвала лучший город мира для жизни. Она рассказала в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что это столица России.

«Я считаю, что Москва — это самый крутой город для жизни из-за [развитой] инфраструктуры, из-за возможностей. Из-за того, что ты 24 на 7 можешь существовать в мире, где возможно абсолютно все», — порассуждала блогерша.

Галич также отметила, что не могла бы жить нигде, кроме Москвы. Она добавила, что по этой причине у нее нет недвижимости в других российских регионах. По словам инфлюэнсерши, она хотела бы приобрести дом на курорте Красная Поляна в Сочи или квартиру в Санкт-Петербурге, но только для того, чтобы приезжать туда на отдых.

Ранее Галич в шутку назвала телеведущую Ксению Собчак старовером из-за того, что журналистка в основном использует мессенджер WhatsApp для рабочей коммуникации.

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