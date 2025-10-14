Интернет и СМИ
Галич назвала Собчак старовером из-за одной особенности

Блогерша Ида Галич рассказала, что Ксения Собчак в основном сидит в WhatsApp
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Блогерша и телеведущая Ида Галич пожаловалась на молодых коллег, которые долго отвечают на сообщения. В своем Telegram-канале она также назвала журналистку Ксению Собчак одной из тех, кто оперативно откликается в чате, и рассказала, из-за какой одной особенности считает ее старовером.

«Как же круто, когда человек из нашей индустрии сразу тебе отвечает. (...) Этим отличаются звезды старой закалки. Реально. [Певица] Лолита сразу может ответить, если доступна, Собчак Ксюша, если ты пишешь не в Telegram (она просто старовер — сидит в основном в WhatsApp), [продюсер] Яна Рудковская тоже быстро реагирует», — написала Галич.

Блогерша добавила, что молодые звезды могут по несколько дней игнорировать ее сообщения. По мнению Галич, это может быть связано с тем, что они более расслабленные, чем их старшие коллеги.

Ранее Галич сообщила, что у нее есть завещание. Блогерша уточнила, что составила документ еще до рождения второго ребенка, поэтому в нем указан только ее сын Леон.

.
