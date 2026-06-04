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22:56, 4 июня 2026Россия

Путин встретился с президентом Узбекистана

Путин встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым в Константиновском дворце
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин

Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин. Фото Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Переговоры начались в Константиновском дворце под Петербургом, сообщает РИА Новости.

Президент Узбекистана — один из иностранных гостей Петербургского международного экономического форума, который проходит в Северной столице. До этого лидеры стран встречались меньше недели назад в рамках саммита Евразийского экономического союза в Казахстане.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Он призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

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