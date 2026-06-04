В российском городе в вековом доме рухнул потолок

В Нижнем Новгороде в доме 1917 года постройки рухнул потолок

В Нижнем Новгороде в жилом доме дореволюционной постройки обвалился потолок. О ситуации сообщает телеканал ННТВ.

Обрушение произошло в здании по улице Пискунова. Хозяйка квартиры, в которой не выдержал потолок, чудом осталась невредима: услышав подозрительный треск, она подошла к комнате, но, когда конструкция начала рушиться, успела вовремя отскочить. В результате вся комната оказалась завалена кирпичами, штукатуркой и обломками перекрытий. С просьбой вывезти строительный мусор и восстановить квартиру женщина обратилась в управляющую компанию, но получила отказ. В организации заявили, что без выяснения причин произошедшего они ничего делать не будут.

Сами жильцы уверены, что дом стал рушиться, когда поблизости начали строить новое здание. С тех пор в доме на стенах и потолках появились многочисленные трещины, а на лестнице лопнули ступени. Сквозь трещины проникла вода, из-за чего собственники все чаще сталкиваются с подтоплениями. Жалобы в УК успеха не приносят, поэтому жильцы намерены идти в вышестоящие инстанции. При этом здание представляет для города историческую ценность: дом — ровесник революции, был построен в 1917 году. По факту случившегося в прокуратуре инициировали проверку, возбуждено уголовное дело.

Ранее потолок обрушился в почти 200-летнем жилом доме в поселке Донское Калининградской области. В областном фонде капремонта средств на ремонт конструкций найти не могут. Чиновники предлагают жильцам провести работы за собственный счет, чтобы не дожидаться новых обрушений.