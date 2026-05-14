В российском регионе в 200-летнем жилом доме рухнул потолок

16:37, 14 мая 2026Экономика

В Калининградской области в 200-летнем жилом доме рухнул потолок
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

В Калининградской области в почти 200-летнем жилом доме обрушился потолок. Об этом пишет портал «Клопс».

Инцидент произошел в поселке Донское Светлогорского округа в доме 1832 года постройки. На момент обрушения в квартире никого не было — ночью грохот за стеной услышали соседи. Когда хозяйка вернулась домой, она обнаружила на месте потолка огромную зияющую дыру, часть досок свисала сверху, другие оказались разбросаны по всей комнате. Новое обрушение может произойти в любой момент — соседняя балка также прогнила и может проломиться.

Пострадавшая квартира муниципальная. Жильцы собирались сделать в ней косметический ремонт, однако состояние кровли оказалось безнадежным. С потолка течет во всех шести квартирах одноэтажки. Просьбы залатать крышу в областном фонде капремонта оставляют без продвижения, ссылаясь на дефицит средств. Предварительная стоимость работ при износе конструкций в 55 процентов оценивается более чем в 17 миллионов рублей. Чиновники предложили жильцам провести ремонт за свой счет во избежание повторных обрушений, но у собственников такой суммы нет.

Ранее аналогичное происшествие случилось в другом российском регионе, Рязанской области. Крыша рухнула в многоквартирном доме в поселке Центральный. Состояние дома оценивалось как аварийное.

