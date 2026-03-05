Реклама

Экономика
21:52, 5 марта 2026Экономика

В российском регионе обрушилась крыша жилого дома

В Рязанской области обрушилась крыша многоквартирного аварийного дома
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Рязанской области рухнула крыша многоквартирного дома. Об этом пишет издание «Рзн.инфо».

Перекрытия обвалились в одном из жилых домов на улице Октябрьской рабочего поселка Центральный. Обрушение, по словам местных жителей, сопровождалось ужасным грохотом. В МЧС, однако, сообщений об обрушении кровли не регистрировали. Здание было признано аварийным и должно было попасть в программу по переселению. Новые квартиры сельчанам должны были предоставить в декабре прошлого года, однако на сегодняшний день там проживают еще три семьи. В администрации Милославского округа пообещали ликвидировать последствия обрушения в течение дня. Часть дома, где произошел обвал, обесточили.

Ранее аналогичный случай произошел в Торопце Тверской области. Кровля не выдержала веса скопившегося снега.

