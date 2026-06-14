Euronews: Фон дер Ляйен может быть причастна к потенциальной отставке Каллас

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могла инициировать реформу дипломатического аппарата Евросоюза и возможное лишение полномочий главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Между фон дер Ляйен и Каллас заметили нарастающее напряжение

В публикации уточняется, что сейчас наблюдается некое противостояние между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой. Напряжение между ними растет, подчеркивается в статье.

На самом деле, некоторые дипломаты подозревают, что громкий скандал, вызванный французской газетой, является не чем иным, как результатом внутриведомственных распрей Euronews

Известно, что фон дер Ляйен вышла за рамки своих полномочий, поскольку все чаще стала давать комментарии по вопросам внешней политики. Это еще сильнее подорвало позиции Каллас как главы евродипломатии.

Каллас захотели отстранить от работы из-за неудач

Ранее стало известно, что страны Евросоюза рассматривают возможность радикальной реформы дипломатической службы организации на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каллас. Европейские государства изучают потенциальное лишение Каллас должности, а ее отдела с бюджетом в один миллиард евро — полномочий с целью передачи функций EEAS странам-членам ЕС.

1 миллиард евро составляет бюджет отдела Каллас

Источник The Financial Times указал, что EEAS не работает так, как должна в современном мире, что является дисфункциональным. «Проблема конструктивна, поэтому конструкцию нужно восстановить», — призвал он.

Новость о возможной отставке Каллас вызвала волну критики в ее адрес

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное отстранение Каллас от должности. «Кае удалось всех вывести из себя», — заявил он.

В свою очередь, ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон заявил, что Каллас своими безумными выходками разрушила дипломатическую службу ЕС. «Полагаю, Каллас — своего рода герой борьбы за национальный суверенитет!» — сказал он.

Возможную отставку Каллас также назвали лучшей новостью из Евросоюза. С таким мнением выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. «Прощай, ведьма войны!» — написал он.

До этого Каллас предложила сформировать рабочую группу для переговоров по Украине

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала действия Каллас и подчеркнула, что она не может выполнять свои ключевые должностные обязанности. Кроме того, подход Каллас ведет к обесцениванию нейтралитета, который считался главным активом дипломатии.

Однако кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что возможная отставка Каллас обернется катастрофой для Зеленского. По его мнению, глава евродипломатии уже не спасет Киев. Христофору добавил, что Каллас настолько плохо выполняла работу, что ее выгоняют всем Евросоюзом. «Не удивлюсь, если Зеленский будет следующим», — добавил журналист.

Кая Каллас продолжает запугивать страны Европы, постоянно предупреждая о надвигающейся войне. Будучи главным дипломатом ЕС, вместо того чтобы устранять напряженность, она усиливает воинственную риторику, милитаризирует дипломатию, пугает союзников сценариями конца света и постоянно создает ненужные геополитические трения Юлия Мендель бывший пресс-секретарь Зеленского

Ранее Каллас заявила, что евроинституты могли бы сформировать рабочую группу для участия в переговорном процессе по Украине. По ее словам, в состав такой группы должны войти «хорошие и плохие полицейские».