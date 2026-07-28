Неделя отдыха в роскошном отеле Турции обошлась семье россиян почти в три миллиона рублей

Неделя в пятизвездочном отеле в Бодруме обошлась россиянам в 2,9 миллиона рублей

Неделя отдыха в роскошном пятизвездочном отеле в Бодруме, Турция, обошлась семье россиян почти в 3 миллиона рублей. Самые дорогие отельные заказы в июле раскрыл сервис OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, двое взрослых и ребенок потратили на тур 2,9 миллиона рублей — в эту сумму входило проживание в гостинице с «пятью звездами» и питание по системе «все включено». На втором месте по тратам оказалось бронирование в Милане — двое россиян отдали за четыре ночи в четырехзвездочном отеле миллион рублей. Замкнул тройку лидеров Париж: там двое взрослых гостей без детей провели четыре ночи в пятизвездочной гостинице за миллион рублей без питания.

Ранее сообщалось, что пара россиян отдала за римские каникулы на майских праздниках чуть более 3,4 миллиона рублей. Эксперты выяснили, что вся сумма ушла на девятидневное проживание в пятизвездочном отеле в Риме, Италия, с завтраками.