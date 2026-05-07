Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:14, 7 мая 2026Путешествия

Пара россиян отдала за римские каникулы на майских праздниках 3,4 миллиона рублей

Отель в Риме на майские праздники обошелся паре россиян в 3,4 миллиона рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kirk Fisher / Shutterstock / Fotodom

Пара российских туристов отдала за римские каникулы на майских праздниках чуть более 3,4 миллиона рублей. Самые дорогие отельные заказы в этот период раскрыл сервис OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что вся сумма ушла на девятидневное проживание в пятизвездочном отеле в Риме, Италия, с завтраками. На втором месте по дороговизне оказалась Алма-Ата — недельный отдых двоих россиян в роскошной гостинице в крупнейшем городе Казахстана с включенными завтраками обошелся им в 1,2 миллиона рублей.

«Замыкает тройку Мале, где семья из двух взрослых и одного ребенка заплатила за семь ночей в пятизвездочном курортном отеле на Мальдивах с двухразовым питанием миллион рублей», — отметили эксперты.

В топ-5 также попали Шарм-эш-Шейх (904 тысячи рублей за девять ночей в гостинице на двоих) и Париж (629 тысяч рублей за пять ночей в роскошной гостинице на двоих).

Ранее эксперты назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники — им стал Минск. Уточнялось, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется в сумму от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — примерно в 6,8 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский призвал иностранных лидеров не находиться в Москве 9 мая

    Граничащая с Россией страна ответила на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Мощный торнадо обрушился на США и снес сотни домов

    Фекальное цунами из Мексики испортило отдых на лучшем пляже США

    В Москве пожар заблокировал в квартире ребенка

    Пять российских авиакомпаний сообщили об изменении правил провоза пауэрбанков

    Apple купит миллионы бракованных чипов

    Трамп признался в любви шутившему про него иностранному лидеру

    Раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala

    В России суд отменил автоштраф за тонировку по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok