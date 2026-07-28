Подростки на питбайках жестоко избили россиянина из-за одной просьбы

В Свердловской области подростки на питбайках избили мужчину за просьбу не шуметь

В селе Большебрусянское Белоярского округа Свердловской области подростки на питбайках жестоко избили 52-летнего мужчину из-за одной просьбы. Как стало известно порталу E1.ru, россиянин сказал, чтобы юноши не шумели громко.

Дочь мужчины поделилась, что в день происшествия отец провожал ее с трехмесячным ребенком. Девочка плакала и не могла заснуть из-за рева мотоциклов. Тогда дедушка обратился к юным байкерам. Внезапно подростки набросились на мужчину.

Как утверждает родственница пострадавшего, россиянина повалили на землю и начали наносить хаотичные удары.

В больнице у мужчины диагностировали ушиб глазного яблока и тканей глазницы, перелом костей левой орбиты, закрытый перелом костей носа.

Дочь отметила, что семья сразу же подала заявление в полицию, однако, по ее словам, оперативники пока никаких действий в отношении преступников не предприняли. Девушка допустила, что подростки могут остаться безнаказанными.

В правоохранительных органах пока случившееся не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Красногорске подростки избили мужчину за отказ купить им алкоголь.