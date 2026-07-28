Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:29, 28 июля 2026 (обновлено: 13:05, 28 июля 2026)Мир

На Аляске семья нашла останки человека в домашнем морозильнике

Juneau Independent: На Аляске семья нашла останки человека в домашнем морозильнике
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Just dance / Shutterstock / Fotodom

На Аляске семья нашла человеческие останки в морозильнике. Это произошло, когда люди пришли убираться в доме после смерти его хозяина. Об этом пишет Juneau Independent.

Издание сообщает, что родственники местного жителя зашли в запертую хозяйственную постройку и наткнулись на тело неизвестного мужчины. После этого они вызвали сотрудников полиции. Предварительно, возраст погибшего может составлять от 50 до 80 лет.

В Ирбите Свердловской области труп 76-летнего пенсионера, почетного жителя поселка Зайково Владимира Мурзина сгнилв 30-градусную жару в морге из-за неработающих холодильников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Польша ответила на слова Путина о разделе Украины
    Нетаньяху предрекли участь Зеленского после встречи с Трампом
    Известная телеведущая перенесла операцию
    Раскрыта сумма гонорара ирландского наемника ВСУ
    Россиянам сообщили о снижении скидок на один тип машин
    В Европе допустили прямой военный ответ Ирана Украине
    Москвичам назвали срок прекращения дождей
    Россия запустит новые маршруты электричек до Белоруссии
    Россиянам назвали неочевидные причины дневной сонливости
    В России назвали единственный способ борьбы с атаками ВСУ на мирных граждан
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok