Juneau Independent: На Аляске семья нашла останки человека в домашнем морозильнике

На Аляске семья нашла человеческие останки в морозильнике. Это произошло, когда люди пришли убираться в доме после смерти его хозяина. Об этом пишет Juneau Independent.

Издание сообщает, что родственники местного жителя зашли в запертую хозяйственную постройку и наткнулись на тело неизвестного мужчины. После этого они вызвали сотрудников полиции. Предварительно, возраст погибшего может составлять от 50 до 80 лет.

В Ирбите Свердловской области труп 76-летнего пенсионера, почетного жителя поселка Зайково Владимира Мурзина сгнилв 30-градусную жару в морге из-за неработающих холодильников.