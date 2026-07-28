Литва захотела отдать свои миллионы, чтобы не принимать мигрантов

Литва «серьезно рассматривает» возможность отдать 1,4 миллиона евро (около 124,9 миллиона рублей, — прим. «Ленты.ру»), чтобы не принимать мигрантов, которые должны быть распределены Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил премьер-министр прибалтийской республики Миндаугас Синкявичюс, передает LRT в своем Telegram-канале.

«Пока правительство не сформулировало четкой позиции, мы будем советоваться с министром внутренних дел. Я слышу его позицию, аналогичную позицию высказал и президент, и я считаю, что вариант с оплатой следует рассматривать очень и очень серьезно», — сказал глава литовского правительства.

При этом уточняется, что Литва готова принять 58 мигрантов, которые на данный момент находятся на Кипре.

Ранее МИД Литвы объявил, что Вильнюс будет требовать от въезжающих в республику для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта россиян ставить подпись под документом с «осуждением действий» России. Гражданам РФ будет закрыт въезд в страну, если они откажутся подписать бумагу.