Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:09, 28 июля 2026 (обновлено: 13:25, 28 июля 2026)Бывший СССР

Литва захотела отдать свои миллионы

Литва захотела отдать свои миллионы, чтобы не принимать мигрантов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexandre.ROSA / Shutterstock / Fotodom

Литва «серьезно рассматривает» возможность отдать 1,4 миллиона евро (около 124,9 миллиона рублей, — прим. «Ленты.ру»), чтобы не принимать мигрантов, которые должны быть распределены Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил премьер-министр прибалтийской республики Миндаугас Синкявичюс, передает LRT в своем Telegram-канале.

«Пока правительство не сформулировало четкой позиции, мы будем советоваться с министром внутренних дел. Я слышу его позицию, аналогичную позицию высказал и президент, и я считаю, что вариант с оплатой следует рассматривать очень и очень серьезно», — сказал глава литовского правительства.

При этом уточняется, что Литва готова принять 58 мигрантов, которые на данный момент находятся на Кипре.

Ранее МИД Литвы объявил, что Вильнюс будет требовать от въезжающих в республику для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта россиян ставить подпись под документом с «осуждением действий» России. Гражданам РФ будет закрыт въезд в страну, если они откажутся подписать бумагу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Польша ответила на слова Путина о разделе Украины
    Нетаньяху предрекли участь Зеленского после встречи с Трампом
    Известная телеведущая перенесла операцию
    Раскрыта сумма гонорара ирландского наемника ВСУ
    Россиянам сообщили о снижении скидок на один тип машин
    В Европе допустили прямой военный ответ Ирана Украине
    Москвичам назвали срок прекращения дождей
    Россия запустит новые маршруты электричек до Белоруссии
    Россиянам назвали неочевидные причины дневной сонливости
    В России назвали единственный способ борьбы с атаками ВСУ на мирных граждан
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok