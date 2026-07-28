Колесник: ВСУ атакуют мирных граждан России в преддверии выборов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по мирным жителям в России в преддверии выборов. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит News.ru.

«Дело в том, что ВСУ анонсировали атаки на мирное население в рамках этих 40 дней, которые объявил Зеленский. Я думаю, ВСУ совершают террористические атаки в преддверии выборов», — пояснил он.

По мнению депутата, украинские войска попытаются организовать небольшое наступление, после чего Киев начнет заявлять, что побеждает Россию. Парламентарий также высказал мнение, что ВСУ что-то замышляют, и российским военнослужащим нужно быть к этому готовыми.

Ранее стало известно, что в ночь на 28 июля над регионами России сбили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым.