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15:02, 28 июля 2026Экономика

России понадобились кузнецы

«Авито Работа»: Спрос на кузнецов в России с начала года увеличился на 141 %
Дмитрий Воронин

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Количество вакансий для кузнецов в первом полугодии в России увеличилось на 141 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года, а работодатели в среднем предлагают кандидатам почти 131 тысячу рублей в месяц. Об этом говорится исследовании сервиса «Авито-Работа», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Больше всего новых сотрудников по такой специальности понадобилось в Нижегородской области (прирост 133 процента), далее идут Свердловская (плюс 70 процентов) и Самарская (плюс 54 процента) области. При этом средняя предлагаемая зарплата в регионах кратно отличается — 137,2 тысячи рублей в месяц, 72,5 тысячи и 157 тысяч соответственно.

Большой рост числа вакансий в общем по стране объясняется тем, что достаточно много кузнецов понадобилось даже в тех в регионах, где эта специальность была не столь востребована ранее.

Рост спроса на профессию объясняют активным развитием машиностроения и строительного сектора. Также свое влияние оказал интерес потребителей к продукции ремесленных профессий и производству уникальных металлических изделий.

Работодатели требуют от претендентов наличие среднего профессионального образования, опыта от одного до трех лет, знания техпроцессов и умения работать с чертежами и инструментом. В условиях дефицита кадров они все чаще готовы рассматривать сотрудников без опыта с обучением на рабочем месте, хотя это и влияет на уровень дохода.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, что более всего среди рабочих профессий в 2026 году востребованы слесари-ремонтники, операторы фасовочного оборудования, фрезеровщики, токари и электромонтеры, что подтверждается ростом их зарплат. С обратной стороны рейтинга находятся механики, регулировщики, слесари, операторы на производстве и стропальщики.

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