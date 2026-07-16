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16:12, 16 июля 2026Экономика

В России перечислили рабочие специальности с растущими зарплатами

SuperJob: Аномально высокий спрос на кадры постепенно сменяется более сдержанной динамикой
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Темпы прироста заработных плат у рабочих профессий в России замедлились за последний год, но промышленность все еще нуждается в широком спектре работников. Об этом заявила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Национальной службе новостей» (НСН).

Аномально высокий спрос на кадры сменяется более сдержанной динамикой, считает Голованова. Она отметила, что зарплаты квалифицированных рабочих на столичных заводах выросли за год на 7,3 процента, а раньше росли на 12,8 процента. Но производство остается в лидерах по востребованности сотрудников сразу после ретейла, подчеркнула она, поскольку набирать рабочих всегда было долго и непросто.

«В среднем на закрытие вакансии сейчас требуется 28 дней, это довольно значительная цифра», — отметила эксперт.

По ее словам, больше всего востребованы сейчас слесари-ремонтники, операторы фасовочного оборудования, фрезеровщики, токари, электромонтеры. Напротив, самый низкий темп прироста уровня зарплаты показывают позиции механиков, регулировщиков, слесарей, операторов на производстве, стропальщиков.

«Справедливости ради нужно отметить, что у представителей этих профессий зарплаты росли ускоренными темпами ранее — от 18 до 33 процентов на отрезке от 2024 до лета 2025 года», — добавила специалист.

Глава исследовательского центра SuperJob считает, что происходит стабилизация рынка: зарплаты продолжат расти, в первую очередь у уникальных специалистов, но в целом динамика будет более сдержанная, то есть цифры будут соответствовать уровню инфляции.

Ранее россиянам назвали профессии с доходом от 250 тысяч рублей на удаленке.

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