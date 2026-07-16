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11:27, 16 июля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали профессии с доходом от 250 тысяч рублей на удаленке

hh.ru: Медианные предлагаемые оклады глав групп разработки достигли 315 тысяч рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom  

В июне российские компании предлагали ряду специалистов удаленный формат работы с высокой заработной платой. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитиков hh.ru и коммуникационного агентства PR DEV, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

По итогам первого летнего месяца эксперты назвали пять профессий на удаленке с медианным ежемесячным доходом от 250 тысяч рублей. Самый высокий показатель был зафиксирован у руководителей групп разработки. Медианная предлагаемая зарплата у таких специалистов в июне достигла 315 тысяч рублей.

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В топ-3 также попали коммерческие директора и главы отделов по маркетингу и PR — около 300 тысяч рублей. На четвертой строчке рейтинга оказались агенты по недвижимости (297,9 тысячи), а замкнули пятерку лидеров генеральные и исполнительные директора (265 тысяч). Во второй половине списка оказались DevOps-инженеры (240,2 тысячи), технические директора (240 тысяч), а также финансовые директора, дата-сайентисты и руководители отделов аналитики (по 225 тысяч).

Ранее эксперты рекомендовали россиянам по возможности не менять работу в обозримом будущем. Рассчитывать на повышение зарплаты в сложившихся реалиях (рост издержек компаний, усиление налоговой нагрузки) будет сложно, отметил бизнес-аналитик Дмитрий Трепольский. Схожий совет дал гражданам владелец кадрового агентства Илья Варакин. Ряд компаний, пояснил он, стали замораживать проекты, сокращать допрасходы и персонал. В целом эксперты сходятся во мнении, что следующий год станет для российского рынка труда тяжелым.

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