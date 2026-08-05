Очевидцы рассказали о подрыве машины с главой оборонного предприятия России

E1.ru: Очевидцы слышали громкий взрыв перед пожаром в машине с главой «Уралдронзавода»

Очевидцы слышали громкий взрыв перед тем, как начался пожар в автомобиле Mercedes-Benz с главой предприятия «Уралдронзавод» Владимиром Ткачуком. Об этом E1.ru рассказала жительница поселка Большой Исток под Екатеринбургом.

По ее словам, жители поначалу не поняли, из-за чего произошел взрыв, и сильно напугались.

Под машину было заложено взрывное устройство. Жертвой стал водитель-охранник, Ткачук в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Взорванный автомобиль полностью сгорел.

В настоящее время на месте преступления работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

«Уралдронзавод» производит дроны «Упырь», разработчиком которых как раз является сам 35-летний Ткачук. Он также автор канала «Повернутые на войне».

Взрыв произошел вечером 4 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа под Екатеринбургом. ЧП попало на видео.