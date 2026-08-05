Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:22, 5 августа 2026 (обновлено: 14:27, 5 августа 2026)Силовые структуры

Очевидцы рассказали о подрыве машины с главой оборонного предприятия России

E1.ru: Очевидцы слышали громкий взрыв перед пожаром в машине с главой «Уралдронзавода»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Очевидцы слышали громкий взрыв перед тем, как начался пожар в автомобиле Mercedes-Benz с главой предприятия «Уралдронзавод» Владимиром Ткачуком. Об этом E1.ru рассказала жительница поселка Большой Исток под Екатеринбургом.

По ее словам, жители поначалу не поняли, из-за чего произошел взрыв, и сильно напугались.

Под машину было заложено взрывное устройство. Жертвой стал водитель-охранник, Ткачук в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Взорванный автомобиль полностью сгорел.

В настоящее время на месте преступления работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

«Уралдронзавод» производит дроны «Упырь», разработчиком которых как раз является сам 35-летний Ткачук. Он также автор канала «Повернутые на войне».

Взрыв произошел вечером 4 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа под Екатеринбургом. ЧП попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Названа причина взрыва Mercedes с главой оборонного предприятия России
    Германия заподозрила украинского каменщика в работе на российскую разведку
    Ольга Бузова повторила фото со Стасом Каримовым из «Дома-2» спустя 22 года
    Из труднодоступного места на севере России уберут мусор
    Туристы выстроились в очередь у места свадьбы Иды Галич в Осетии и попали на видео
    Changan назвал сроки начала продаж двух новых машин в России
    Очевидцы рассказали о подрыве машины с главой оборонного предприятия России
    Из России в зону СВО поступил «Вурдалак»
    Летевшие в Россию самолеты Turkish Airlines приземлились в другой стране
    Россияне пережили самый теплый июль в истории
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok