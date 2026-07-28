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Силовые структуры
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14:48, 28 июля 2026 (обновлено: 14:52, 28 июля 2026)Силовые структуры

Желание снять квартиру обернулось для россиянки побоями и изнасилованием дочери

В Удмуртии суд дал 15 лет мужчине, избившему женщину и изнасиловавшему ее дочь
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Удмуртии суд приговорил к 15 годам и трем месяцам колонии строгого режима 33-летнего местного жителя за изнасилование восьмилетней девочки и другие преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

11 сентября 2025 года мужчина пригласил женщину и ее дочь к себе якобы для осмотра дома, который сдавался в аренду. Будучи пьяным, мужчина избил женщину, угрожал ей убийством, а затем изнасиловал ее маленькую дочь.

Мужчину признали виновным по трем статьям, среди которых статьи об изнасиловании и угрозе убийством.

Ранее в Хабаровском крае местного жителя приговорили к 19 годам колонии за педофилию.

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