Желание снять квартиру обернулось для россиянки побоями и изнасилованием дочери

В Удмуртии суд дал 15 лет мужчине, избившему женщину и изнасиловавшему ее дочь

В Удмуртии суд приговорил к 15 годам и трем месяцам колонии строгого режима 33-летнего местного жителя за изнасилование восьмилетней девочки и другие преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

11 сентября 2025 года мужчина пригласил женщину и ее дочь к себе якобы для осмотра дома, который сдавался в аренду. Будучи пьяным, мужчина избил женщину, угрожал ей убийством, а затем изнасиловал ее маленькую дочь.

Мужчину признали виновным по трем статьям, среди которых статьи об изнасиловании и угрозе убийством.

Ранее в Хабаровском крае местного жителя приговорили к 19 годам колонии за педофилию.