Супруги отметили 80-ю годовщину свадьбы и раскрыли секрет крепкого брака

Жители США отметили 80-летнюю годовщину свадьбы и назвали секретом крепкого брака любовь

99-летние Кермит и Бетти Истмен из США отметили 80-ю годовщину свадьбу. О своих отношениях долгожители рассказали People.

По словам Кермита, секрет их крепкого и долгого брака прост. «Мы до сих пор любим друг друга», — объяснил он.

Годовщину супруги отпраздновали за игрой в карты — это семейная традиция. «Мама положила начало традиции: кто выигрывает — получает приз», — рассказала дочь пары, 71-летняя Вики. По ее словам, сначала призы были дешевыми и небольшими, а теперь они представляют собой конверты с крупными суммами денег.

Кермит и Бетти познакомились, будучи соседями. Они поженились в 1946 году, после того как мужчина вернулся со Второй мировой войны. Он долгое время работал в сфере образования, а Бетти была домохозяйкой.

В 86 лет женщине диагностировали рак, но она смогла выйти в ремиссию. «Просто продолжаешь идти вперед и надеешься на лучшее», — описал тот период Кермит.

Сейчас супруги просто планируют дожить до ста лет. «Мы просто с нетерпением ждем этих цифр», — заявил Кермит.

Ранее сообщалось, что жители США Джеймс и Джулия Амброуз раскрыли секреты, которые позволяют им быть вместе уже 75 лет. По словам супругов, они никогда не ложатся спать, пока не разрешат конфликты.

