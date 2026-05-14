18:30, 17 мая 2026

Муж и жена отметили 75-ю годовщину свадьбы и раскрыли секрет крепкого брака

Юлия Юткина
Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Жители США Джеймс и Джулия Амброуз раскрыли секреты, которые позволяют им быть вместе уже 75 лет. Их историей делится CBS News.

Супруги, которым уже больше 90 лет, отметили очередную годовщину свадьбы. Главным секретом крепкого брака муж и жена назвали умение мириться. По словам Джеймса и Джулии, они никогда не ложатся спать, пока не разрешат конфликты.

Мужчина также добавил, что мир в их доме держится на знании, что хозяйка в доме — Джулия. Он пошутил, что понял это, как только согласился взять ее в жены.

Пара познакомилась в 1951 году. По словам мужчины и женщины, в первую очередь их друг в друге привлекла внешность. Вскоре после начала романа они поженились. За 75 лет они вырастили двух сыновей и двух дочерей. У них 12 внуков, 21 правнук и двое праправнуков.

Ранее сообщалось, что супруги из США Элис и Дон Уильям раскрыли, как им удается состоять в браке уже 62 года. По их словам, они умеют прощать и забывать обиды.

