Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:08, 17 мая 2026Силовые структуры

У захватчика трона в Эрмитаже нашли нож в неожиданном месте

У захватившего трон посетителя Эрмитажа нашли нож в обуви
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

У захватившего Большой императорский трон посетителя Эрмитажа нашли нож в обуви. О находке в неожиданном месте сообщила пресс-служба петербургского музея в своем Telegram-канале.

«Нарушитель был задержан и доставлен в 78-й отдел полиции. При задержании у него изъят небольшой "нож-танто", который был спрятан в обуви. Никто из посетителей или сотрудников музея не пострадал», — отметили в пресс-центре.

Там добавили, что специалисты уже в первом приближении осмотрели тронное кресло и скамейки к нему, однако теперь предстоит более детально определить состояние экспоната.

Российский предприниматель захватил Большой императорский трон в Государственном Эрмитаже и зачитал монолог. По словам очевидцев, в его речи звучали слова о взятках, кредитах и разорении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ареста жены Зеленского

    Популярная певица вышла на ковровую дорожку в прозрачном платье

    Атаку БПЛА на Москву и область назвали «крайней стадией агонии» Киева

    Акул начали отлавливать и убивать у берегов популярных курортов Египта

    В Сумской области засняли уничтожение редкого британского «зверя»

    Назван главный претендент на приз лучшему игроку чемпионата мира по футболу

    У захватчика трона в Эрмитаже нашли нож в неожиданном месте

    БПЛА повторно атаковали Энергодар и повредили ЛЭП

    Папа Римский приобщился к «сикс-севен»

    Названа главная опасность для Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok