Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:34, 17 мая 2026Мир

Европе назвали последствия окончания СВО

FP: Европу ждет тяжелый период в отношениях с Россией после окончания СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Европе предстоит тяжелый период в отношениях с Россией после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает журнал The Foreign Policy (FP).

«Как только боевые действия на Украине прекратятся, ЕС предстоит опаснейший период в отношениях с Россией. Военный потенциал Европы и, следовательно, возможности сдерживания будут ее слабейшим местом против российской мощи», — отмечается в материале.

Россия неоднократно заявляла, что у нее нет планов нападения на Европу. Российский лидер Владимир Путин говорил, что сообщения о якобы подготовке Москвой нападения на страны региона являются «полной чушью и прямой ложью».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что активное обсуждение в Европе возможности провести переговоры с Россией является большим сдвигом. Он выразил надежду, что среди европейцев возобладает практичный подход к отношениям с Москвой. Он отметил, что российская сторона «будет готова к такому развитию событий».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России

    Озвучены перспективы ВСУ на важном участке фронта в ДНР

    Правительство Брянской области отправили в отставку

    «Локомотив» стал бронзовым призером РПЛ

    Глава МИД ОАЭ назвал атаку беспилотника в районе АЭС «Барака» террористическим актом

    Стало известно о состоянии раненых детей после атак ВСУ по Белгороду

    Куба пообещала защищаться в случае нападения США

    Трамп пригрозил уничтожить Иран

    Трамп поговорил с Нетаньяху об Иране

    Европе назвали последствия окончания СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok