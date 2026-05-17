FP: Европу ждет тяжелый период в отношениях с Россией после окончания СВО

Европе предстоит тяжелый период в отношениях с Россией после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает журнал The Foreign Policy (FP).

«Как только боевые действия на Украине прекратятся, ЕС предстоит опаснейший период в отношениях с Россией. Военный потенциал Европы и, следовательно, возможности сдерживания будут ее слабейшим местом против российской мощи», — отмечается в материале.

Россия неоднократно заявляла, что у нее нет планов нападения на Европу. Российский лидер Владимир Путин говорил, что сообщения о якобы подготовке Москвой нападения на страны региона являются «полной чушью и прямой ложью».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что активное обсуждение в Европе возможности провести переговоры с Россией является большим сдвигом. Он выразил надежду, что среди европейцев возобладает практичный подход к отношениям с Москвой. Он отметил, что российская сторона «будет готова к такому развитию событий».