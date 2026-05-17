Трамп поговорил с Нетаньяху об Иране

Axios: Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху об Иране

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дальнейшие действия в отношении Ирана. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним Иран», — отмечается в публикации.

Каких-либо подробностей беседы лидеров журналист не привел.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что США и Израиль ведут интенсивную подготовку к возобновлению ударов по Ирану. Утверждается, что в случае возобновления боевых действий Иран ждут более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры.

16 мая президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Лидеры подчеркнули важность продолжения поиска компромиссных мирных решений конфликта с учетом интересов всех государств региона.