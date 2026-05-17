Озвучены перспективы ВСУ на важном участке фронта в ДНР

Пушилин: ВСУ терпят поражение на территории национального парка «Святые горы»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на территории национального парка «Святые горы» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Перспективы украинских военных на важном участке фронта озвучил в своем Telegram-канале глава российского региона Денис Пушилин.

«Противник терпит поражение на территории парка "Святые горы". Здесь наши подразделения расширяют контроль также в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб», — сказал Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что конечной целью российских военных на этом участке станет освобождение города Святогорск.

Ранее Украине предсказали продолжение войны на истощение. Такой сценарий развития специальной военной операции (СВО) предсказал немецкий историк Матиас Уль. Говоря о силе России, он отметил, что Москва способна продолжать СВО благодаря своим ресурсам.