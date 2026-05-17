Попавший в стыковые матчи клуб РПЛ уволил тренера

«Акрон» уволил Тедеева с поста главного тренера после попадания в стыковые матчи

Тольяттинский «Акрон» уволил Заура Тедеева с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об уходе специалиста было объявлено после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Акрон» проиграл самарским «Крыльям Советов» (1:4). «Акрон» завершил сезон на 13-м месте и попал в стыковые матчи за право остаться в РПЛ. Команда сыграет с волгоградским «Ротором».

«"Акрон" никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен», — заявил владелец клуба Павел Морозов.

Тедеев тренировал «Акрон» с 2023 года. Под его руководством команда добралась до РПЛ.