Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение по Крымскому мосту приостановлено, пишет Telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информция».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении от 21:02.

До этого информация о закрытии магистрали появилась в 14:54, движение было возобновлено в 15:14.

В субботу, 16 мая, из-за перекрытия Крымского моста задержали 12 пассажирских поездов.