Axios: Трамп обсудит военные действия в Иране с командой по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп обсудит варианты военных действий в Иране с командой по нацбезопасности, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

«Ожидается, что во вторник Трамп проведет совещание в ситуационном центре со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий», — написал он.

Ранее Равид рассказал, что Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дальнейшие действия в отношении Ирана.

Президент США также заявил, что иранской стороне необходимо как можно скорей принять решение, в противном случае от страны ничего не останется.

