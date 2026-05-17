Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:54, 17 мая 2026Мир

Трамп обсудит варианты военных действий в Иране

Axios: Трамп обсудит военные действия в Иране с командой по нацбезопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп обсудит варианты военных действий в Иране с командой по нацбезопасности, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

«Ожидается, что во вторник Трамп проведет совещание в ситуационном центре со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий», — написал он.

Ранее Равид рассказал, что Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дальнейшие действия в отношении Ирана.

Президент США также заявил, что иранской стороне необходимо как можно скорей принять решение, в противном случае от страны ничего не останется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России

    Европейские подземные хранилища обновили антирекорд по закачке газа

    В НАТО предложили членам альянса выделять 0,25 процента ВВП на помощь Украине

    Российский город подвергся атаке беспилотников

    На Украине предрекли усиление российских ударов после атаки ВСУ на Московский регион

    Трамп обсудит варианты военных действий в Иране

    Стало известно о выходе российских военных к Пискуновке

    Украинец нырнул в канал ради спасения от ТЦК

    В Иране заявили о переговорах США под контролем аятоллы Хаменеи

    Названы возможные сроки выхода Ермака из СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok