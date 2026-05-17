22:35, 17 мая 2026

МУС выдал секретный ордер на арест нескольких израильских чиновников и военных

Марина Совина
Международный уголовный суд (МУС) выдал секретный ордер на арест нескольких израильских чиновников и военных, об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что речь идет о двух израильских политиках и двух военнослужащих. Когда были выписаны ордера, не уточняется.

Фамилии фигурантов также не называются, однако издание пишет, что в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ведется расследование.

В ноябре 2024 года судьи МУС выдали ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в секторе Газа.

