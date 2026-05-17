Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:15, 17 мая 2026Бывший СССР

Всемирно известный иллюзионист посетил Украину

Всемирно известный иллюзионист Дэвид Блейн посетил Украину
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Дэвид Блейн

Дэвид Блейн. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Всемирно известный американский иллюзионист Дэвид Блейн посетил Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской железной дороги.

Там уточнили, что Блейн нанес визит во Львов, Киев и Харьков. «Его магия не оставляет равнодушным никого, а с Украиной его объединяют еще и корни — мама Дэвида родом из Одессы», — говорится в сообщении. Уточняется, что визит иллюзиониста организовал фонд All Hands and Hearts.

В пресс-службе добавили, что Блейн пообещал еще раз посетить Украину и побывать в Одессе.

В ноябре 2025 года стало известно, что на Украину приехала актриса Анджелина Джоли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о выходе российских военных к Пискуновке

    В Ираке обнаружили еще одну секретную базу Израиля

    Российский военный уничтожил почти 40 дронов ВСУ за день

    Нарушивший воздушное пространство Латвии неизвестный дрон оказался украинским

    Всемирно известный иллюзионист посетил Украину

    Стало известно о важном продвижении российских военных в ДНР

    На Западе предупредили о новой фазе мирового энергетического кризиса

    Немецкий эксперт предупредил о последствиях отказа от переговоров с Россией

    Семак высказался о победе «Зенита» в чемпионате России

    Часть Запорожской области вновь осталась без электричества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok