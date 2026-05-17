Всемирно известный иллюзионист посетил Украину

Всемирно известный иллюзионист Дэвид Блейн посетил Украину

Всемирно известный американский иллюзионист Дэвид Блейн посетил Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской железной дороги.

Там уточнили, что Блейн нанес визит во Львов, Киев и Харьков. «Его магия не оставляет равнодушным никого, а с Украиной его объединяют еще и корни — мама Дэвида родом из Одессы», — говорится в сообщении. Уточняется, что визит иллюзиониста организовал фонд All Hands and Hearts.

В пресс-службе добавили, что Блейн пообещал еще раз посетить Украину и побывать в Одессе.

В ноябре 2025 года стало известно, что на Украину приехала актриса Анджелина Джоли.