Симоньян сравнила Украину с резиновыми перчатками

Симоньян заявила, что Запад использует Украину как резиновые перчатки

В конфликте с Россией Украина выступает для Запада «резиновыми перчатками». С такой точкой зрения выступил главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

«То есть Украина служит такими резиновыми перчатками. Знаете, как вот в ковид, помните, носили все резиновые перчатки? На самом деле в перчатках западные силы, а вот они так, оболочка такая», — сказала Симоньян. Она подчеркнула, что после использования одноразовые перчатки всегда оказывается в мусорке, и, по ее мнению, такая же судьба ожидает и Украину.

Ранее Симоньян предположила распад Украины к 2027 году.