В постсоветской стране начали готовить справки об угрозах от русскоязычных

Экс-депутат Панкратов: В Латвии готовят справки об угрозах от русскоязычных

Латвийский сейм готовит закрытые справки об угрозах от русскоязычных. Об этом заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

По его словам, в записках есть конфиденциальная информация, сейчас они обсуждаются в рамках закрытых заседаний.

«В Латвии регулярно готовятся закрытые аналитические записки об "угрозах, исходящих от русскоязычной среды", и на их основе выстраиваются предложения по дальнейшему ужесточению режима», — заявил рижский политик.

По словам Панкратова, подобные документы обычно не становятся достоянием общественности, однако сама тенденция, по его мнению, очевидна: каждая новая волна международной напряженности приводит к появлению очередных инициатив по «обеспечению безопасности», которые фактически направлены против русскоязычной общины.

Ранее Панкратов заявил, что жители Латвии устали от приоритетного отношения властей к украинским беженцам.