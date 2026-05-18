В постсоветской стране начали готовить справки об угрозах от русскоязычных

Экс-депутат Панкратов: В Латвии готовят справки об угрозах от русскоязычных
Марина Совина (ночной редактор)

Латвийский сейм готовит закрытые справки об угрозах от русскоязычных. Об этом заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

По его словам, в записках есть конфиденциальная информация, сейчас они обсуждаются в рамках закрытых заседаний.

«В Латвии регулярно готовятся закрытые аналитические записки об "угрозах, исходящих от русскоязычной среды", и на их основе выстраиваются предложения по дальнейшему ужесточению режима», — заявил рижский политик.

По словам Панкратова, подобные документы обычно не становятся достоянием общественности, однако сама тенденция, по его мнению, очевидна: каждая новая волна международной напряженности приводит к появлению очередных инициатив по «обеспечению безопасности», которые фактически направлены против русскоязычной общины.

Ранее Панкратов заявил, что жители Латвии устали от приоритетного отношения властей к украинским беженцам.

