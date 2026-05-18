Британию обвинили в вербовке наемников для ВСУ из наркокартелей

Мирошник: Британцы вербуют наемников для ВСУ из наркокартелей Латинской Америки

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Великобритания вербует наемников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из наркокартелей Латинской Америки. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Мирошник уточнил, что среди украинских наемников много колумбийцев, никарагуанцев, а также есть бразильцы и аргентинцы.

«Там работает много западных, часто американских, британских, европейских рекрутинговых компаний, которые предлагают повоевать на стороне Украины тем, кто, например, входил в наркокартели», — подчеркнул он.

Ранее колумбийский наемник Уильям Андрес Гальего Ороско рассказал о вербовке в ВСУ. Он рассказал, что познакомился с вербовщиком во время подработки в ресторане, и тот ему предложил хорошо оплачиваемую работу в рядах ВСУ в качестве повара.