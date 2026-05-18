Политик-порноактер похвастался размером пениса и ушел в отставку

В Великобритании новоизбранный депутат партии Reform UK Стивен Моусделл сложил полномочия после того, как журналисты раскрыли его вторую карьеру порноактера. Об этом сообщает LBC.

Как выяснилось, политик, победивший на выборах в округе Хейдок, город Сент-Хеленс в графстве Мерсисайд, на протяжении долгого времени работал в индустрии для взрослых. Под псевдонимом LachlanTaylorUK Моусделл публиковал на платформе OnlyFans и в соцсети X откровенные видеоролики, в том числе снятые в общественных местах. В своих аккаунтах он открыто хвастался размерами пениса и приглашал желающих на совместные съемки, называя себя «порнозвездой и диджеем».

После публикации материала о Моусделле заместитель лидера партии Reform UK Ричард Тайс был вынужден комментировать произошедшее в прямом эфире на радио. Тайс отметил, что при выдвижении около пяти тысяч кандидатов подобные инциденты неизбежны. Уже через несколько часов после эфира Моусделл опубликовал заявление об уходе.

В своем обращении политик заявил, что не нарушал закон и не видит причин для стыда. «Я всегда был открыт в этом вопросе и не стыжусь того, чем занимаюсь. У меня есть основная работа, но есть и другая профессия, которая не противоречит законодательству Великобритании и ЕС», — написал он. Моусделл также рассказал, что ему предлагали сохранить должность в обмен на публичные извинения и отказ от съемок в порно, но он отказался: «Я не собираюсь лгать, чтобы остаться у власти. Я такой, какой я есть, и я горжусь этим».

Руководство партии Reform UK, комментируя отставку, встало на защиту бывшего члена: «То, чем совершеннолетние люди занимаются по обоюдному согласию в частной жизни, — их личное дело. Избиратели были полностью осведомлены о его образе жизни за несколько недель до выборов и все равно проголосовали за него».

Ранее модели британского эротического телеканала Babestation вступились за члена британского парламента, которая хотела принести в здание парламента секс-игрушки, и поддержали ее призыв реформировать половое воспитание в школах. Они призвали отказаться от исключительно медицинского подхода к секс-просвещению и начать говорить об удовольствии от секса.