08:09, 23 апреля 2026

Порноактрисы вступились за члена парламента с секс-игрушками

Антонина Черташ
Фото: @zeena_valvona

Модели британского эротического телеканала Babestation вступились за члена парламента, которая хотела принести в здание парламента секс-игрушки, и поддержали ее призыв реформировать половое воспитание в школах. Об этом сообщает Daily Star.

Порноактрисы поддержали скандальную инициативу лейбористки Саманты Ниблетт. Сотрудницы телеканала заявили, что поддержали парламентария не только из-за ее планов принести вибраторы в Вестминстер, но и чтобы объяснить детям, что порно — это не реальная жизнь. Они призвали отказаться от исключительно медицинского подхода к секс-просвещению и добавить туда разговоры об удовольствии.

Актрисы Babestation, которые работают в жанре «интерактивного эротического шоу», заявили, что подростки не понимают разницы между постановочным сексом и реальной жизнью. 24-летняя Зина Вальвона отметила: «Я думаю, что сексуальное образование в школах очень важно, и оно должно охватывать больше, чем просто контрацепцию и политику согласия». А 43-летняя Скарлет Харт добавила, что порно — это «актерская игра по сценарию», а не отражение реальной близости.

Стоит отметить, что сама инициатива Ниблетт, которую она назвала «Летом секса», вызвала резкую критику со стороны лидера тори Кеми Баденок, заявившей, что лейбористы «развлекаются, пока Рим горит». Однако актрисы уверены, что открытые разговоры о сексе — единственный способ избавиться от стигмы в восприятии секса и защитить молодежь.

Ранее сообщалось, что в Японии десятки людей в ярких костюмах вышли на улицы с гигантскими фаллосами в руках. Так они отметили ежегодный весенний фестиваль плодородия Канамара.

