Люди вышли на улицы с огромными пенисами в руках

21:22, 7 апреля 2026

В Японии люди вышли на улицы с фаллосами в руках, чтобы повысить рождаемость
Антонина Черташ
Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images

В Японии десятки людей в ярких костюмах вышли на улицы с гигантскими фаллосами в руках. Об этом сообщает Japan Today.

Ежегодный весенний фестиваль плодородия Канамара прошел в воскресенье, 5 апреля, в городе Кавасаки: местные жители и туристы вышли на улицы с огромными пенисами из папье-маше и пластика, а также с леденцами и игрушками фаллической формы. Шествие возглавили три богато украшенные фаллические святыни, которые участники несли на плечах. По легенде, фестиваль посвящен кузнецу периода Эдо, который выковал железный фаллос, чтобы сломать зубы демонице, обитавшей во влагалищах женщин и кастрировавшей женихов в брачную ночь.

Главный священник храма Канаяма Хироюки Накамура, комментируя традицию, заявил: «Я надеюсь, что фестиваль поможет избавить людей от представления, что секс — это нечто плохое и грязное». Мероприятие, привлекающее туристов, проходит на фоне демографического кризиса: в 2025 году рождаемость в Японии показала снижение десятый год подряд. Власти надеются, что фестиваль сможет хотя бы немного повысить у молодых людей интерес к сексу и рождению детей.

В 2024 году в Японии появился совершеннолетний наследник престола — это случилось впервые за сорок лет. 7 сентября принц Хисахито отпраздновал 18-летие. Причина в том, что королевская семья столкнулась с теми же проблемами, что и основное население Японии — низкая рождаемость и преклонный возраст ее членов.

