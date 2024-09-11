У древнейшей монархии мира впервые за 40 лет появилась надежда на спасение

В Японии впервые за 40 лет отпраздновали совершеннолетие принца

В Японии появился совершеннолетний наследник престола — это случилось впервые за сорок лет. Об этом сообщает ABC News.

7 сентября принц Хисахито отпраздновал восемнадцатилетие. Он стал первым мужчиной из королевской семьи, который достиг совершеннолетия, с 1985 года. Это важное событие стало надеждой на спасение для японской монархии — самой древней в мире. Причина в том, что королевская семья столкнулась с теми же проблемами, что и основное население Японии — низкая рождаемость и преклонный возраст ее членов.

Хисахито, который должен стать следующим императором, является племянником японского императора Нарухито. Его отец, наследный принц Акисино, был последним мужчиной в семье, достигшим совершеннолетия. Хисахито — самый младший из 17 членов императорской семьи, в которой сейчас всего четверо мужчин. Его статус единственного наследника представляет собой серьезную проблему для японской монархии, которая не допускает женщин на престоле.

Закон об императорском доме 1947 года, который в значительной степени сохраняет консервативные довоенные семейные ценности, позволяет наследовать трон только мужчинам и вынуждает женщин из королевской семьи, выходящих замуж за простолюдинов, терять королевский статус.

Старшая кузина принца Хисахито, принцесса Айко — единственный ребенок императора Нарухито и его жены Масако, бывшего дипломата. Она считается любимицей широкой публики, в ней видят будущую императрицу. Предложение разрешить женщинам наследовать престол, которое появилось после рождения Айко, отозвали, когда в 2006 году родился Хисахито.

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