Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:57, 11 сентября 2024Из жизни

У древнейшей монархии мира впервые за 40 лет появилась надежда на спасение

В Японии впервые за 40 лет отпраздновали совершеннолетие принца

Фото: Imperial Household Agency of Japan / Reuters

В Японии появился совершеннолетний наследник престола — это случилось впервые за сорок лет. Об этом сообщает ABC News.

7 сентября принц Хисахито отпраздновал восемнадцатилетие. Он стал первым мужчиной из королевской семьи, который достиг совершеннолетия, с 1985 года. Это важное событие стало надеждой на спасение для японской монархии — самой древней в мире. Причина в том, что королевская семья столкнулась с теми же проблемами, что и основное население Японии — низкая рождаемость и преклонный возраст ее членов.

Хисахито, который должен стать следующим императором, является племянником японского императора Нарухито. Его отец, наследный принц Акисино, был последним мужчиной в семье, достигшим совершеннолетия. Хисахито — самый младший из 17 членов императорской семьи, в которой сейчас всего четверо мужчин. Его статус единственного наследника представляет собой серьезную проблему для японской монархии, которая не допускает женщин на престоле.

Материалы по теме:
«Японские Меган и Гарри» Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
«Японские Меган и Гарри»Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
30 октября 2021
Игра престолом Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Игра престоломРоскошь и скромность: как живут японские императоры
1 мая 2019
Эра Рэйва Япония встречает новую эпоху с двумя живыми императорами. Такого не было 200 лет
Эра РэйваЯпония встречает новую эпоху с двумя живыми императорами. Такого не было 200 лет
30 апреля 2019

Закон об императорском доме 1947 года, который в значительной степени сохраняет консервативные довоенные семейные ценности, позволяет наследовать трон только мужчинам и вынуждает женщин из королевской семьи, выходящих замуж за простолюдинов, терять королевский статус.

Старшая кузина принца Хисахито, принцесса Айко — единственный ребенок императора Нарухито и его жены Масако, бывшего дипломата. Она считается любимицей широкой публики, в ней видят будущую императрицу. Предложение разрешить женщинам наследовать престол, которое появилось после рождения Айко, отозвали, когда в 2006 году родился Хисахито.

Ранее стало известно, что муж норвежской принцессы Марты Луизы, шаман Дурека Верретт, верит в тайное общество правителей мира. Эта информация попала в СМИ накануне их свадьбы.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ попытались захватить буровую вышку в Черном море. Минобороны заявило, что операция «захлебнулась в крови»

      Раскрыт способ прослушки через экран монитора

      В российском городе задержали мигранта-наркоторговца с 219 свертками метадона

      В Армении разрешили собрать подписи для референдума по вопросу вступления в ЕС

      Харрис уличили в нарушении правил дебатов с Трампом

      Звезде «Женского стендапа» запретили въезд в Латвию

      У древнейшей монархии мира впервые за 40 лет появилась надежда на спасение

      Автомобили Ford научились подслушивать водителей

      Майнинг захотели ограничить в некоторых регионах России

      Ротенберг вышел из совета директоров КХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше