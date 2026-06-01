Трамп высказался о решении Ирана приостановить переговоры с США

NBC: Трамп заявил об отсутствии предупреждения о приостановке переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не уведомили заранее о решении Ирана приостановить переговоры с Вашингтоном. Об этом он сообщил телеканалу NBC News.

«Это вполне уместно, потому что они лучшие переговорщики, чем бойцы. Но они нас об этом не проинформировали», — сказал Трамп в коротком разговоре.

Американский лидер добавил, что приостановка диалога не означает эскалации конфликта. «Это не значит, что мы собираемся начать сбрасывать бомбы повсюду», — заявил он. Трамп также отметил, что намерен сохранить блокаду Ормузского пролива, и напомнил о предстоящем решении по продлению режима прекращения огня.

Иран прекратил переговорный процесс с США из-за обострения ситуации в Ливане. Перемирие в регионе было одним из условий прекращения огня. Кроме того, Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать военные действия в Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы усилить давление на Израиль.