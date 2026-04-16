Член британского парламента решила принести туда секс-игрушки

Член британского парламента от Лейбористской партии Саманта Ниблетт заявила о намерении принести секс-игрушки в Вестминстер в рамках кампании борьбы за секс-просвещение. Об этом сообщает The Independent.

46-летняя парламентарий из Южного Дербишира, работающая с основательницей сайта MakeLoveNotPorn Синди Гэллоп, задумала принести секс-игрушки на работу, чтобы стимулировать разговор о сексуальном удовольствии. «Нам просто нужно признать, что у людей есть естественный интерес к сексу. Это то, чем все мы хотим заниматься и чем мы занимаемся», — говорит Ниблетт.

Она признается, что впервые увидела порнографию в 10 лет и не уверена, насколько это повлияло на ее восприятие сексуальности. При этом школьную программу полового воспитания она называет «слишком медицинской». Ниблетт отмечает, что, когда она была школьницей, им на таких занятиях говорили только о том, чего делать нельзя.

Политик также провозгласила лето 2026 года «летом секса». Женщина отметила, что не считает себя достаточно раскрепощенной и надеется, что ее инициатива поможет ей узнать много нового. Она также заявила, что мастурбация полезна для здоровья. Кроме того, Ниблетт признала, что потребляет эротический контент. По ее словам, на порносайтах она смотрит ролики, где нет актеров — там «настоящие люди, которые занимаются запутанным, смешным, нежным и чувственным сексом».

Пока неизвестно, удастся ли ей пронести игрушки через службу безопасности парламента.

