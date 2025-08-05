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00:01, 6 августа 2025Из жизни

Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Rob Parfitt / Channel 4

На британском телевидении вышел документальный фильм «Тысяча мужчин и я», рассказывающий историю порнозвезды Бонни Блю. Год назад ее имя почти никто не знал, а сегодня о ней пишут даже самые серьезные СМИ — такого с порнозвездами, кажется, не случалось никогда. Авторы документального фильма попытались узнать, откуда она взялась и чем объясняется ее популярность.

Бонни Блю прославилась благодаря таблоидам, обличавшим ее за развращение студентов

Британские и австралийские таблоиды стали писать о Бонни Блю в начале 2024 года. В то время она была начинающей моделью с OnlyFans — самой популярной платформы для публикации порно. Чтобы привлечь внимание, Бонни бесплатно спала с молодыми студентами. Пока у них были каникулы, она трудилась не покладая рук, снимала секс на видео и выкладывала кадры на OnlyFans.

Вот одна из первых новостей о Бонни Блю: в марте 2024 года она заявила, что вместе с подругой собирается переспать с сотней студентов, которые учатся в австралийском городе Канкун. «Многим студентам хочется секса на весенних каникулах, — говорила она. — Думаю, мы поможем женщинам в отпуске и избавим их от назойливого внимания молодых мужчин».

Таблоиды быстро поняли, что Бонни Блю — это беспроигрышная тема. Их читатели обожают две вещи: обличать падение нравов и смотреть порно. Бонни Блю давала повод и для того, и для другого

Статьи о похождениях порномодели пользовались такой популярностью, что стали появляться едва ли не каждый день. А она подливала масла в огонь скандальными высказываниями, которые будто придуманы для того, чтобы раздражать людей. Так что таблоидам всегда было, о чем написать. Одновременно раскручивались ее аккаунты в соцсетях.

Чем больше Бонни Блю ругали, чем больше ее ненавидели, тем быстрее росло число ее поклонников. К концу 2024 года одни лишь платные подписки на OnlyFans приносили ей сотни тысяч фунтов стерлингов в месяц.

В начале января 2025 года Бонни объявила, что хочет побить мировой рекорд по количеству половых партнеров за сутки. Незадолго до этого ее подруга и соперница Лили Филлипс за сутки переспала со 100 мужчинами. Бонни обещала переспать с тысячей, и не за сутки, а всего за 12 часов. Участвовать, по ее словам, мог любой желающий.

Кадр: фильм «1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story»

До порно Бонни Блю была замужем, работала в офисе и не отличалась авантюризмом

К январскому секс-марафону Бонни Блю снималась в порно чуть больше года. Имя она придумала в 2022 или 2023 годах, а до того ее звали Тиа Биллинджер. Тиа не спала с тысячей мужчин и даже подумать не могла, что такое возможно.

Будущая порнозвезда родилась в 1999 году в захолустном городке в Великобритании. Отец работал сварщиком, мать сидела дома с детьми. Все уверяют, что у Тиа было идиллическое детство. Она всерьез увлекалась балетом и даже участвовала в чемпионате страны по уличным танцам. Хотела учиться на акушерку, но потом передумала: оказалось, что им платят меньше, чем ей за танцевальные уроки, которые можно давать без всякого диплома.

После школы Тиа нашла офисную работу и переехала к бойфренду, которого знала с 15 лет. Среди знакомых она казалась самой скромной и приличной девушкой. Мужчин, которые видели ее без одежды, можно было пересчитать на пальцах одной руки.

Я с мужем занималась сексом три или четыре раза в неделю после просмотра Netflix. Подруги говорили, что на выходных у них был секс втроем, а я отвечала: «Боже мой, с ума сойти!» У меня самой даже случайных связей никогда не было

Бонни Блю

В то время Тиа работала рекрутером в организации, связанной с британской системой здравоохранения. Каждый будний день нужно было идти в офис к половине восьмого и до шести вечера обзванивать кандидатов и работодателей. Девушке было скучно, зато очень хорошо платили: к 19 годам она могла позволить себе Mercedes представительского класса.

После пяти лет такой работы ей захотелось перемен. Как только в Великобритании отменили коронавирусный карантин, Тиа вышла замуж за бойфренда и вместе с ним уехала в Австралию. Ей хотелось отдохнуть, пожить у моря и ничего не делать. Деньги были, могла себе позволить.

Прошел год, потом другой, и родственники стали намекать, что пора бы заняться делом. В одном из интервью Тиа вспоминала, что однажды кто-то сказал ей: «Это были два лучших года в твоей жизни». Фраза запала ей в душу. «Да, время было неплохим, — думала она. — Но неужели это все, и ничего лучше уже не будет?»

Кадр: фильм «1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story»

Бонни Блю занялась секс-работой, чтобы справиться с комплексами и начать новую жизнь

Семейная жизнь в Австралии не ладилась, к тому же Тиа располнела и очень из-за этого комплексовала. Возвращаться в офис не хотелось, и она нашла работу на дому — вебкам.

Именно тогда появился ее псевдоним — Бонни Блю. Ей предстояло по видеосвязи общаться с мужчинами на сексуальные темы и выполнять их просьбы, как правило, не очень пристойные. Муж, как ни странно, был не против: он думал, что, может, хоть это поднимет ей настроение.

Вебкам действительно поднимал Тиа настроение. Она-то думала, что из-за лишнего веса больше никому не нужна. А оказалось, что мужчины готовы платить ей за обычные разговоры. Это сильно повышало самооценку.

Семейные проблемы, впрочем, никуда не делись. В конце концов Тиа и ее муж решили разойтись. Он уехал в Великобританию, а она осталась в Австралии. Ей по-прежнему хотелось приключений, и она решила заняться эскортом. Это уже 2023 год — до всемирной славы и секс-марафонов остаются считанные месяцы.

В первый раз жутко нервничала. Думала, попросит вернуть деньги. Это был женатый мужчина за тридцать с двумя детьми. Он снял номер в отеле. Помню, прошу его: «Расскажите, что вам нравится, что приносит удовольствие». А он в ответ: «Слушай, я просто хочу секса. Мне через 20 минут бежать». Его хватило на пять или шесть минут. Потом он быстро принял душ и ушел, а я осталась с огромной улыбкой и 500 фунтами

Бонни Блю

Тогда же Тиа, все более вживающаяся в роль Бонни Блю, зарегистрировалась на OnlyFans. Чтобы раскрутить аккаунт, она напечатала визитки с QR-кодом, ведущим на ее страницу. В Австралии только что закончились школьные экзамены, и выпускники веселились у моря. Она стала раздавать им визитки и впервые попала в поле зрение таблоидов: о ее саморекламе написали в Daily Mail.

В статье Бонни Блю называли «растлительницей малолетних». Порнозвезда утверждает, что это и подало ей идею о сексе со студентами. Что было дальше, уже известно.

Фото: @bonnieblue

Январский секс-марафон с тысячей мужчин принес Бонни Блю всемирную славу

Бонни Блю манипулировала вниманием прессы и интересом пользователей в соцсетях. Ей везло, к тому же был опыт продаж — пять лет работы в офисе не прошли даром. Как только появились деньги, она стала нанимать профессионалов. Сейчас у Бонни целый штат сотрудников. Есть видеограф, пиарщица, личный стилист и охрана. До встречи с Бонни никто из них не имел дела с порно.

За несколько часов до январского секс-марафона с тысячей мужчин Бонни Блю объявила в соцсетях, куда приходить — и люди пришли. Участников было даже больше, чем ожидалось. Один 19-летний девственник «догадался» приехать туда с мамой. Когда женщина поняла, что происходит, было уже поздно — ее сын успел сходил к Бонни. Пиарщица позаботилась, чтобы об этой истории написали в газетах.

Обычно люди, которые снимаются в порно, кажутся недосягаемыми. Ясно, что ты их никогда не встретишь лично, не будешь с ними сниматься. А Бонни пишет в интернете, где она, и ее поклонники могут на самом деле сниматься с ней

Олли Дэвидсонмуж Бонни Блю

Секс-марафон с тысячей мужчин оказался поворотной точкой в карьере Бонни Блю. Каким-то образом именно эта выходка принесла ей известность. Вскоре о ней стали говорить на телевидении и упоминать в респектабельных СМИ, от которых меньше всего ждешь интереса к порно. Теперь Бонни, кажется, чаще давала интервью, чем снималась. Она, вероятно, рассчитывала на успех, но вряд ли на такой.

Шумихе не помешал даже тот факт, что видео с тысячей мужчин так никто и не увидел. OnlyFans специально поменял правила сервиса, чтобы не допустить его публикацию. Впрочем, вряд ли кто-то в самом деле хотел его посмотреть. Секс-марафон Бонни Блю — это не очень привлекательное и определенно не возбуждающее зрелище. Больше всего он напоминает «Чудаков» — реалити-шоу MTV про крайне болезненные и опасные трюки. Эти кадры почти невозможно назвать порно, но, вероятно, это и сделало их приемлемыми для мейнстрима.

Кадр: фильм «1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story»

После секс-марафона доходы Бонни Блю превысили миллион фунтов стерлингов в месяц

Запрет на публикацию видео с секс-марафона не повредил доходам Бонни Блю. Они продолжали расти даже быстрее ожидаемого и еще в начале года превысили миллион фунтов в месяц.

Проблема была в другом: новые правила OnlyFans запрещали ее любимый тип контента — видео с обычными людьми, которые никогда не снимались в порно. Для публикаций на OnlyFans пришлось работать с профессиональными актерами, а кадры про секс с поклонниками оставить для соцсетей. Это, по ее словам, было совсем не то.

К решению всех проблем Бонни подходила так же, как к своим съемкам: бесстрастно и без особых эмоций. В каком-то из интервью она так и сказала: «Я ничего не чувствую». Когда год назад ее соперница Лили Филлипс переспала с сотней мужчин, то к концу едва сдерживала слезы. В документальном фильме показано, что Бонни после тысячи мужчин хихикала и изображала «снежного ангела» на полу, покрытом использованными презервативами.

В этом году я была женщиной, которую больше всего искали в интернете. Обо мне писали практически во всех странах. Я побывала в потрясающих местах, у меня потрясающие сотрудники, у меня в банке лежат миллионы. Люди думают, что я буду жалеть об этом. «Боже мой, она, должно быть, так несчастна». Нет, я буду жалеть вас. Вы сидите там и ненавидите меня, и мне жаль, что вы такие унылые

Бонни Блю

В документальном фильме сотрудники Бонни наперебой говорят, что она гений. Бывший муж считает, что стал невольным свидетелем революции в секс-индустрии. «Сколько времени существует мейнстримное порно? — Говорит он. — Ничего по сути не менялось. А теперь в порно переворот, потому что она играет по другим правилам».

Мать Бонни признается, что сначала была в шоке, но потом смирилась. «Знаете, если б вы могли получать миллион фунтов в месяц, ваши представления о морали изменились бы очень быстро. И вы бы тоже сняли трусы, — говорит она. — Люди много чего говорят. Думают, у них такие крепкие моральные устои. Ерунда их устои против миллиона фунтов в месяц».

Фото: @bonnieblue

В июне OnlyFans заблокировал аккаунт Бонни Блю, лишив ее основного источника дохода

В июне Бонни Блю объявила, что ее следующий большой проект называется «Контактный зоопарк». Участников у него будет уже не тысяча, как в январе, а две тысячи. Ее должны были связать и положить в стеклянный ящик, после чего присутствующие, если верить описанию, могли 24 часа делать с ней все, что угодно.

Журналисты сравнивали затею с арт-перформансами Марины Абрамович (Бонни утверждает, что никогда о них не слышала). Недоброжелателям она напоминала о случившемся с француженкой Жизель Пелико, которую десять лет насиловали незнакомцы. OnlyFans присоединился ко вторым и без предупреждения заблокировал аккаунт Бонни Блю. По ее мнению, это произошло под давлением платежных систем Visa и Mastercard.

Бонни Блю в одночасье осталась без основного источника доходов. Пришлось перебраться на альтернативную платформу. Чтобы раскрутить новый аккаунт, она приняла участие в подкасте с Эндрю Тейтом — популярным блогером-женоненавистником, которого обвиняют в изнасилованиях и сутенерстве. Это довольно непривлекательный человек, которому в США многие и руку бы не подали.

Тейт считает, что женщин вроде Бонни не должно существовать, но ей все равно. Ее сотрудники подсчитали, что в сумме ее разговор с Тейтом собрал около миллиарда просмотров и принес ей множество подписчиков. Спустя 30 дней после регистрации доходы Бонни Блю на новой платформе превысили 600 тысяч фунтов стерлингов. Если так пойдет дальше, через четыре месяца она наверстает упущенное.

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