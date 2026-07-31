Майли Сайрус обнажила грудь на фото для журнала

Певица Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессии для журнала Wonderland Magazine.

Американская певица и актриса Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессии для журнала Wonderland Magazine. Кадры опубликованы на сайте популярного издания.

33-летняя знаменитость снялась для обложки журнала с колье ювелирного дома Tiffany стоимостью 6400 долларов (512 тысяч рублей). Исполнительница также позировала топлес, демонстрируя обнаженную грудь.

Автором снимков высутпил модный фотограф Марио Сорренти, а стилистом — Аластар Макким. Сайрус также дала интервью, в котором рассказала о грядущем альбоме.

В ноябре 2025 года Майли Сайрус оголилась на съемке рекламы.