Майли Сайрус оголилась на съемке рекламы

Певица Майли Сайрус в мини-платье с разрезами снялась в рекламе Maybelline

Американская певица и актриса Майли Сайрус снялась в откровенной рекламе косметического бренда Maybelline. Ролик опубликован на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница позировала в белом мини-платье модного дома Gucci с оголявшими тело разрезами. На ней также была меховая накидка того же цвета и несколько золотых украшений. Знаменитости сделали объемную небрежную укладку и нанесли нюдовый макияж, завершив образ красной помадой.

Известно, что Сайрус стала амбассадором Maybelline. В последней съемке она представила публике новый продукт бренда для губ.

В сентябре Майли Сайрус обнажила грудь для журнала CR Fashion Book.