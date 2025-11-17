Ценности
10:39, 17 ноября 2025

Майли Сайрус оголилась на съемке рекламы

Певица Майли Сайрус в мини-платье с разрезами снялась в рекламе Maybelline
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mileycyrus / @maybelline

Американская певица и актриса Майли Сайрус снялась в откровенной рекламе косметического бренда Maybelline. Ролик опубликован на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница позировала в белом мини-платье модного дома Gucci с оголявшими тело разрезами. На ней также была меховая накидка того же цвета и несколько золотых украшений. Знаменитости сделали объемную небрежную укладку и нанесли нюдовый макияж, завершив образ красной помадой.

Известно, что Сайрус стала амбассадором Maybelline. В последней съемке она представила публике новый продукт бренда для губ.

В сентябре Майли Сайрус обнажила грудь для журнала CR Fashion Book.

