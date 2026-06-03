Влияние иранского кризиса на российский рынок оценили

«Руспродсоюз»: Иранский кризис не сильно повлиял на потребительский рынок России

Российский потребительский рынок избежал масштабных последствий ближневосточного кризиса, заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Его процитировало ТАСС.

Тем не менее косвенные эффекты все же проявились. Это касается таких сегментов, как логистика и некоторые категории импортных продуктов. Впрочем нехватки товаров на полках российских магазинов не наблюдается. Это объясняется, в частности, тем, то основное продовольствие в России производится внутри страны или завозится из дружественных государств. Это снижает зависимость от ближневосточного региона.

«Кроме того, даже те товары, которые традиционно поступали через порты Ближнего Востока, например, некоторые виды чая, кофе, финики, орехи, специи, имеют альтернативные маршруты поставок через страны Азии или Африки. Поставки импортных овощей и фруктов замещают из Турции, Марокко, Египта и Азербайджана», — сказал Востриков.

Однако, судоходные компании, которые доставляли товары в Россию, теперь вынуждены увеличивать срок доставки. Из-за этого поступление некоторых товаров задерживается.

Ранее Востриков рассказал, что за прошедший год стоимость набора овощей для «борщевого набора» в России снизилась почти на четверть.