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08:43, 3 июня 2026Мир

Союзник США подготовит военных ВСУ в Польше

Глава Минобороны Марлз: Австралия будет готовить военнослужащих ВСУ в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Австралия будет готовить военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Польши. Об этом заявил министр обороны страны Ричард Марлз, отмечено на официальном портале ведомства.

«Начиная с середины 2026 года, Силы обороны Австралии будут сотрудничать с возглавляемой Норвегией многонациональной операцией "Легио" для обучения украинского персонала в Польше», — подчеркнул глава Минобороны.

По словам министра, Австралия продолжит оказывать поддержку Украине в рамках операции «Куду». Австралийские военные уже тренируют солдат ВСУ в Великобритании. Однако обучение в Польше позволит лучше соответствовать оперативным потребностям страны, поскольку тренировка пройдет ближе к украинской границе.

Ранее посол России в Австралии Михаил Петраков раскрыл, сколько средств выделила страна Украине. По его словам, с 2022 года общая сумма составила 1,2 миллиарда долларов.

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