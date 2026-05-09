Посол Петраков: Австралия с 2022 года потратила на Украину около $1,2 млрд

Австралия с 2022 года потратила на поддержку Украины около 1,2 миллиарда долларов, такую сумму в беседе с РИА Новости назвал посол России Михаил Петраков.

Он отметил, что Канберра с начала конфликта выступала активным спонсором Киева. В пакеты поставок входила бронетехника, кроме того, Австралия разворачивала в Европе самолеты-разведчики Е-7А Wedgetail и принимала участие в подготовке личного состава ВСУ на территории Великобритании в рамках операции «Куду».

Ранее сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear с 2024 года перевел Украине 6,6 миллиарда евро от замороженных активов России.

