05:01, 9 мая 2026

Посол назвал потраченную Австралией на Украину сумму с 2022 года

Марина Совина
Австралия с 2022 года потратила на поддержку Украины около 1,2 миллиарда долларов, такую сумму в беседе с РИА Новости назвал посол России Михаил Петраков.

Он отметил, что Канберра с начала конфликта выступала активным спонсором Киева. В пакеты поставок входила бронетехника, кроме того, Австралия разворачивала в Европе самолеты-разведчики Е-7А Wedgetail и принимала участие в подготовке личного состава ВСУ на территории Великобритании в рамках операции «Куду».

Ранее сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear с 2024 года перевел Украине 6,6 миллиарда евро от замороженных активов России.

